(Di martedì 28 febbraio 2023) La cantante colombiana non ha del tutto digerito il tradimento subito dal suo ex e continua a fare allusioni nemmeno troppo velate, questa volta si è rivolta allacompagna di lui. L'articolo proviene da DireDonna.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Nuova frecciatina di #Shakira nella sua prima intervista dopo la rottura con #Piqué - infoitcultura : Shakira, nuova frecciata a Piquè e Clara Chia Marti: “All’inferno c’è un posto…” - NildaGarca14 : RT @Paky_Shak: Oggi nuova intervista di @shakira ?? - ReadyForShak : RT @Paky_Shak: Oggi nuova intervista di @shakira ?? - mariazeballos26 : RT @Paky_Shak: Oggi nuova intervista di @shakira ?? -

Dei due singoli, nel disco ci sarà solamente "I wish you roses", che ha inaugurato questa... Scheda artista: Kali Uchis TAGS Jennifer Lopez , Kali Uchis ,La fotografia dell'articolo è ..., lacanzone contro Piqué con KAROL G: video ufficiale TQG die KAROL G, testo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona, te miente Es como tapar una herida con ...ha parlato della sua situazione sentimentale e lo ha fatto alla stampa, in un'intervista ... Dopo le revenge song contro l'ex marito Gerard Piqué e la suacompagna: "Music Sessions #53" e ...

Shakira-Piqué, nella nuova canzone gli chiede: «Perché mi stai cercando» Corriere della Sera

Nella prima intervista rilasciata dopo la separazione, la cantante di “BZRP Music Session Vol 53” sembra parlare della nuova compagna di Gerard Piqué, Clara Chia Marti ...Shakira ha finalmente deciso di parlare. Dopo aver attaccato l'ex marito Gerard Piqué e la sua nuova compagna Clara Chia Marti a suon di… Leggi ...