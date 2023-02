Shakira | la frecciatina a Clara Chia Marti nella prima intervista dopo la rottura con Piqué | “All’inferno c’è un posto…”

(Di martedì 28 febbraio 2023) Prosegue senza sosta la vendetta di, che ha intenzione di dare voce a tutto il proprio rancore finché nemmeno più un grammo ne sarà rimasto nelle sue vene.aver messo in musica lacon Gerardattraverso due canzoni, l’ultima delle quali è appena uscita, la popstar ha rilasciato lada quando lei e il calciatore si sono detti addio. Lo ha fatto al canale messicano Las estrellas: “Sono rimasta a lungo in silenzio, cercando di elaborare il tuto. È difficile parlarne perché quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti, non è unanormale. È difficile sia per me che per i miei figli” ha raccontato, spiegando il ruolo che la musica ha avuto nell’aiutarla ad elaborare quanto accaduto: “I miei testi sono molto più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : “TQG” di Shakira e Karol G: l’ennesima frecciatina agli ex -

...parlare di sé per una recente Instagram stories che in tanti hanno ritenuto fosse una... Joana Sanz e le parole suLa modella, che ha deciso di lasciare la Spagna per qualche giorno ...Come ultima, Fox ha poi cominciato a seguire la storica nemesi di Kelly, Eminem , sui ...Tomaso la serenità che ho con Eros" e gli altri gossip del weekend di Mario Manca Non solo: ...Ma intanto la popstar colombiana si è tolta lo sfizio di lanciare l'ennesimaa Piqué, ... con il quale ha avuto una relazione lunga dodici anni,ha scelto di indossare tacchi ...

Shakira, la frecciatina a Clara Chia Marti nella prima intervista dopo la rottura con Piqué:… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...