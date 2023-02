Sgombero tendopoli Mura Aureliane | Gualtieri | “Il governo ci aiuti a garantire diritto all’abitare e all’accoglienza”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giusepp34637041 : RT @localteamtv: Roma, sgomberata tendopoli in viale Pretoriano #Roma #sgombero #tendopoli #localteam - PaoloX68 : RT @localteamtv: Roma, sgomberata tendopoli in viale Pretoriano #Roma #sgombero #tendopoli #localteam - luca_s_cag : Roma sgombero in zona Termini di una tendopoli abusiva PD e sinistra non frignano, il sindaco non è un'avversario… - rotaruchristina : RT @romatoday: Via Pretoriano: al via lo sgombero della tendopoli sotto alle mura Aureliane - gatta_pantera : RT @localteamtv: Roma, sgomberata tendopoli in viale Pretoriano #Roma #sgombero #tendopoli #localteam -

Cosi' il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una nota in cui, con la sua Giunta, da' notizia dell'avvenuto lodellain via Pretoriano, sotto le Mura Aureliane, nei pressi della ...Questaimprovvisata rappresenta un problema di sicurezza (e di igiene) non indifferente. ... questa mattina sono cominciate le operazioni di. Erano presenti sul posto polizia, ...Si sta procedendo in queste ore allodi un'area in viale Pretoriano, Mura Aureliane, tra la stazione Termini e San Lorenzo, "luogo di stanziamento di molti senza fissa dimora". È quanto si apprende dalla Prefettura di Roma. Dopo ...

Via Pretoriano: sgomberata la tendopoli dei migranti sotto alle mura Aureliane RomaToday

Questa mattina è avvenuto lo sgombero della tendopoli in via Pretoriano, sotto le Mura Aureliane, nei pressi della stazione Termini. Alle operazioni disposte dalla Prefettura, hanno partecipato carabi ...ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina è avvenuto lo sgombero della tendopoli in via Pretoriano, sotto le Mura Aureliane, nei pressi della stazione Termini a Roma. Alle operazioni disposte dalla Prefettura ...