Sfollati, al freddo, aspettando di seppellire i morti: le testimonianze dal terremoto in Turchia e Siria (Di martedì 28 febbraio 2023) Villaggi rasi al suolo, case inagibili, Sfollati al freddo che dipendono dagli aiuti esterni. Le testimonianze di Medici Senza Frontiere che arrivano dalle zone colpite dal terremoto in Turchia e Siria del 6 febbraio – che ha causato la morte di oltre 50mila persone – descrivono situazioni di gravi difficoltà, a cui la ong cerca di rispondere, con la distribuzione nelle aree rurali di beni di prima necessità, tra cui tende, cibo, kit igienici e vestiti caldi, in collaborazione con diverse organizzazioni partner locali. "La prima cosa che facciamo in queste situazioni è identificare i luoghi più trascurati, dove sono arrivati meno aiuti, e valutare i bisogni delle persone – spiega Ricardo Martínez, coordinatore logistico a capo di una delle prime équipe di emergenza di Medici Senza Frontiere.

