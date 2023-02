Settore Giovanile Inter, i risultati del weekend: quattro vittorie (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Settore Giovanile dell’Inter è sceso in campo con l’Under 19, l’Under 19 Femminile, l’Under 17 Femminile e l’Under 15 Femminile. Di seguito tutti i risultati. UNDER 19 Campionato, 21ª giornata – Hellas Verona-Inter 0-1 Marcatori: Esposito 73?. UNDER 19 FEMMINILE Campionato, San Marino-Inter 0-1 Marcatori: Calegari 18’ UNDER 17 FEMMINILE Campionato, Inter-Torino 6-2 Marcatori: Agosta 6’, Santoro 28’, Tagliabue 53’, 55’, 61’, 67’ UNDER 15 FEMMINILE Campionato, Sampdoria-Inter 0-3 Marcatori: Spatuzzi 25’, 41’, Palmeri 65’. Fonte: Inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) Ildell’è sceso in campo con l’Under 19, l’Under 19 Femminile, l’Under 17 Femminile e l’Under 15 Femminile. Di seguito tutti i. UNDER 19 Campionato, 21ª giornata – Hellas Verona-0-1 Marcatori: Esposito 73?. UNDER 19 FEMMINILE Campionato, San Marino-0-1 Marcatori: Calegari 18’ UNDER 17 FEMMINILE Campionato,-Torino 6-2 Marcatori: Agosta 6’, Santoro 28’, Tagliabue 53’, 55’, 61’, 67’ UNDER 15 FEMMINILE Campionato, Sampdoria-0-3 Marcatori: Spatuzzi 25’, 41’, Palmeri 65’. Fonte:.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

