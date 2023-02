Serie B, Benevento-Sudtirol: gli ospiti per mantenere l'imbattibilità nel 2023, è avanti il successo giallorosso (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Benevento, reduce dal pari esterno in casa dell’Ascoli, vuole allungare la striscia di risultati utili consecutivi e ottenere la seconda... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Il, reduce dal pari esterno in casa dell’Ascoli, vuole allungare la striscia di risultati utili consecutivi e ottenere la seconda...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Serie B, Benevento-Sudtirol: gli ospiti per mantenere l'imbattibilità nel 2023, è avanti il successo giallorosso: I… - TgrRaiAltoAdige : #SerieB. D'ora in poi sarà prioritario non lasciare punti per strada, dice il mister, che sorridendo tradisce il nu… - torinotorinista : @H_V_Maradona Sarebbe bello per tutti ,ma purtroppo condividiamo la città con uno dei club più loschi della serie A… - NBCreteregione : SERIE B, SUEDTIROL A BENEVENTO PER RIPETERE IL MATCH CON IL PALERMO - psb_original : Sudtirol, Bisoli: 'Il Benevento era stato costruito per la promozione, lo rispettiamo. Odogwu? Non so se sarà convo… -