Serie A | Sputi e gravi incidenti tra il presidente della Ternana e i suoi ultras | “Gli avrei dato due schiaffi”

(Di martedì 28 febbraio 2023) 2023-02-28 15:37:28 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: lAB Ci ha lasciato questo fine settimana un’immagine raccapricciante. Dopo la sconfitta delprima di lui Citta1-2, il suoè esploso e ha affrontato glisua stessa squadra. “Se mi sputano addosso, rispondo. Se non ci fossero state le barriere, leanche schiaffeggiate due volte.“, ha condannato Stefano Bandecchi. La situazione del club non è delle migliori. Hanno perso le ultime due partite, il loro allenatore Aurelio Andreazzoli si è dimesso e ilha perso il suo ruolo. Al terminepartita contro cittaè andritto in un gruppo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolopasquale : Fermi tutti !!! ?? Abbiamo un nuovo idolo: #Bandecchi, presidente di Unicusano e della #Ternana, che ha portato sti… - Frances02409076 : RT @DiMarzio: #Ternana, duro botta e risposta tra il sindaco #Latini e #Bandecchi. Ancora nessun contatto diretto con Cristiano #Lucarelli… - DiMarzio : #Ternana, duro botta e risposta tra il sindaco #Latini e #Bandecchi. Ancora nessun contatto diretto con Cristiano… - tuttofrosinone : Binda (GazzSport): 'In Serie B volano sputi' - tuttofrosinone : Binda (GazzSport): 'In Serie B volano sputi' -

... e non certo per i risultati inB toccati dalla squadra che, a questo punto della stagione, ... Bandecchi è un fiume in piena: "È vero, loro hanno sputato a me e io ho sputato a loro. Perché,...Il tecnico vola a Palermo con Tagliavento "Felice di tornare" Dopo insulti etra Bandecchi e ... così come riporta Tag.24: ' Per me Andreazzoli è un allenatore diA, ha avuto le palle di ...Mai così tanti cambi inB per quello che riguarda le panchine, nella maggior parte dei casi con risultati non ... '' con alcuni tifosi al termine della gara persa contro il Cittadella. Si ...

“Mi hanno sputato e ho risposto, sono un uomo”: cos’è successo a Terni La Gazzetta dello Sport

Il presidente rossoverde dopo gli insulti e gli sputi ieri con una parte della tifoseria: "Venissero allo stadio per godersi il calcio invece di rompere i c....." ...