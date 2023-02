Serie A, riparte il confronto sulle offerte di fondi e banche (Di martedì 28 febbraio 2023) Il prossimo 13 marzo ci sarà una nuova assemblea di Lega, ma prima è previsto, per l’inizio della settimana prossima, un consiglio, dove probabilmente il tema focale sarà quello che si riferisce al potenziale ingresso dei fondi e della banche interessate a finanziare il calcio italiano. Come riporta Il Sole 24 Ore, in quella sede L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 febbraio 2023) Il prossimo 13 marzo ci sarà una nuova assemblea di Lega, ma prima è previsto, per l’inizio della settimana prossima, un consiglio, dove probabilmente il tema focale sarà quello che si riferisce al potenziale ingresso deie dellainteressate a finanziare il calcio italiano. Come riporta Il Sole 24 Ore, in quella sede L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneFM : #SerieA: La #Lazio sale al 4° posto, la #Fiorentina riparte da #Verona - LiveBianconera : ?? É LUNEDÌ SI RIPARTE?? Avviciniamoci insieme al DERBY di Torino ? 14:00 DICEVI SULLA JUVEN? Guardiamo insieme la… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Serie C, Marco Sau riparte dalla Feralpisalò - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Serie C, Marco Sau riparte dalla Feralpisalò - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Serie C, Marco Sau riparte dalla Feralpisalò -