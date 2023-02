Serie A | riparte il confronto su fondi e banche ma c’è una spaccatura tra alcuni club e De Siervo

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 febbraio 2023) All’inizio della prossima settimana, la LegaA si riunirà in Consiglio per discutere delle offerte pervenute da parte dia finanziare il calcio italiano. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Ad essersi fatti avanti sono nove frainternazionali: ci sono sette manifestazioni di interesse. “La prima a muoversi con manifestazioni d’interesse scritte è stata Jp Morgan seguita dall’americana Goldman Sachs e dalla tedesca Deutsche Bank. Anche grandid’investimento come Apollo avrebbero presentato una proposta con strumenti ibridi di finanziamento. Interessati a fornire una soluzione solo «equity» sarebbe invece un consorzio formato da Carlyle, Apax e The Three Hills. L’ipotesi di finanziamento offerto sarebbe attorno a 1,35 miliardi di euro. A ogni modo, nove ...