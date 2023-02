Serie A – La Roma cade a Cremona, Champions più lontana. Mourinho ancora espulso (Di martedì 28 febbraio 2023) Cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia. La regola della proprietà commutativa fotografa l’umiliante doppio match della Roma a febbraio con la Cremonese di Ballardini, capace di estromettere la squadra di Mourinho all’Olimpico e di batterla stasera allo Zini per una vittoria storica che mancava in sere A da quasi 27 anni. Dal potenziale secondo posto al quinto, dalla possibilità di guardare in alto e scoprirsi finalmente matura alla presa di coscienza (si spera) di una sconfitta che segna inevitabilmente in negativo il prosieguo della stagione. Partiamo dalla fine. Ci sarebbe piaciuto ascoltare parole di scuse per la prova opaca dei giallorossi e invece il tecnico lusitano (ormai al record di espulsioni) passa il suo tempo a disquisire sul comportamento del quarto uomo, reo, a suo dire, di avergli mancato di rispetto. Saràvero (non lo ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) Cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia. La regola della proprietà commutativa fotografa l’umiliante doppio match dellaa febbraio con la Cremonese di Ballardini, capace di estromettere la squadra diall’Olimpico e di batterla stasera allo Zini per una vittoria storica che mancava in sere A da quasi 27 anni. Dal potenziale secondo posto al quinto, dalla possibilità di guardare in alto e scoprirsi finalmente matura alla presa di coscienza (si spera) di una sconfitta che segna inevitabilmente in negativo il prosieguo della stagione. Partiamo dalla fine. Ci sarebbe piaciuto ascoltare parole di scuse per la prova opaca dei giallorossi e invece il tecnico lusitano (ormai al record di espulsioni) passa il suo tempo a disquisire sul comportamento del quarto uomo, reo, a suo dire, di avergli mancato di rispetto. Saràvero (non lo ...

