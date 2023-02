Serie A, il programma di giornata: Cremonese-Roma e Juventus-Torino (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo i successi di Fiorentina e Lazio nella giornata di ieri, 27 febbraio, a concludere il ventiquattresimo turno di Serie A ci saranno altre due sfide. Alle 18:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona arriva la Roma. La squadra lombarda, reduce dal pareggio esterno contro il Torino vuole proseguire il sogno salvezza, e per farlo dovrà ottenere almeno un punto nel turno interno. I giallorossi, però, vogliono continuare la striscia di vittorie, dopo quella con il Salisburgo ed il Verona, per poter agganciare l’Inter al secondo posto e distanziare l’Atalanta. In serata, invece, come ultima partita ci sarà il derby della Mole, con la Juventus alla ricerca di continuità dopo le tre vittorie consecutive, ed il Torino che spera di poter replicare almeno il risultato della passata stagione, ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo i successi di Fiorentina e Lazio nelladi ieri, 27 febbraio, a concludere il ventiquattresimo turno diA ci saranno altre due sfide. Alle 18:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona arriva la. La squadra lombarda, reduce dal pareggio esterno contro ilvuole proseguire il sogno salvezza, e per farlo dovrà ottenere almeno un punto nel turno interno. I giallorossi, però, vogliono continuare la striscia di vittorie, dopo quella con il Salisburgo ed il Verona, per poter agganciare l’Inter al secondo posto e distanziare l’Atalanta. In serata, invece, come ultima partita ci sarà il derby della Mole, con laalla ricerca di continuità dopo le tre vittorie consecutive, ed ilche spera di poter replicare almeno il risultato della passata stagione, ...

