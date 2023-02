Serie A, Cremonese-Roma formazioni ufficiali: Mou lancia Kumbulla, Okereke guida i grigiorossi (Di martedì 28 febbraio 2023) Oggi, martedì 28 febbraio, alle ore 18:30, a scendere in campo per la penultima partita della ventiquattresima giornata di Serie A, saranno le formazioni di Cremonese e Roma che si affronteranno per un match davvero importante visto i loro obbiettivi. Mourinho, forzato anche dalle assenze, si trova costretto a schierare anche quei giocatori che in passato non gli hanno la dato la sicurezza giusta come Marash Kumbulla, con Belotti che guiderà l’attacco dei giallorossi. Cremonese (3-4-2-1): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri, Felix; Tsadjout, Okereke. Allenatore: Ballardini. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) Oggi, martedì 28 febbraio, alle ore 18:30, a scendere in campo per la penultima partita della ventiquattresima giornata diA, saranno lediche si affronteranno per un match davvero importante visto i loro obbiettivi. Mourinho, forzato anche dalle assenze, si trova costretto a schierare anche quei giocatori che in passato non gli hanno la dato la sicurezza giusta come Marash, con Belotti che guiderà l’attacco dei giallorossi.(3-4-2-1): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri, Felix; Tsadjout,. Allenatore: Ballardini.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini,, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - IFTVofficial : Osimhen has now scored in 8 STRAIGHT SERIE A GAMES ?? • Sampdoria ? • Juventus ?? • Salernitana ? • Roma ? • Spezia… - AliprandiJacopo : ??#Abraham sta sempre meglio. Tolti i punti alla palpebra sinistra e nei prossimi due allenamenti userà una maschera… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Cremonese-Roma: live report, formazioni e dettagli - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Cremonese-Roma: live report, formazioni e dettagli -

Formazioni ufficiali Cremonese - Roma: le scelte dei due allenatori Alle 18.30 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra Cremonese e Roma. Ecco le formazioni ufficiali della sfida Ecco le formazioni ufficiali di Cremonese - Roma. CREMONESE (3 - 5 - 2): Carnesecchi; Valeri, Pickel, Vazquez; Binachetti, ... Serie A, Cremonese - Roma LIVE ...il quarto posto in classifica in Serie A (c'è da scavalcare la Lazio), i grigiorossi invece vanno a caccia ancora della prima vittoria stagionale in campionato . LE FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE (3 -... Cremonese - Roma diretta: ora LIVE la partita di oggi La Roma a Cremona cerca il successo che la porterebbe al secondo posto in classifica. La squadra di José Mourinho è pronta a sfidare il gruppo di Ballardini anche per cercare il riscatto dopo l'... Alle 18.30 andrà in scena il match valido per il campionato diA trae Roma. Ecco le formazioni ufficiali della sfida Ecco le formazioni ufficiali di- Roma.(3 - 5 - 2): Carnesecchi; Valeri, Pickel, Vazquez; Binachetti, ......il quarto posto in classifica inA (c'è da scavalcare la Lazio), i grigiorossi invece vanno a caccia ancora della prima vittoria stagionale in campionato . LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 -...La Roma a Cremona cerca il successo che la porterebbe al secondo posto in classifica. La squadra di José Mourinho è pronta a sfidare il gruppo di Ballardini anche per cercare il riscatto dopo l'... Probabili formazioni di Cremonese-Roma Sky Sport Calcio: ufficiali le formazioni di Cremonese-Roma, esordio dal 1' per Wijnaldum Cremona, 28 feb. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Cremonese-Roma, posticipo della 24/a giornata di Serie A, in programma alle 18.30 allo stadio ‘Zini’. Mourinho lancia ... SERIE A, Le formazioni ufficiali di Cremonese-Roma Alle ore 18.30 si giocherà la penultima sfida di questa giornata di Serie A, Cremonese-Roma. Di seguito le formazioni ufficiali mandate in campo dai due allenatori: CREMONESE ... Cremona, 28 feb. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Cremonese-Roma, posticipo della 24/a giornata di Serie A, in programma alle 18.30 allo stadio ‘Zini’. Mourinho lancia ...Alle ore 18.30 si giocherà la penultima sfida di questa giornata di Serie A, Cremonese-Roma. Di seguito le formazioni ufficiali mandate in campo dai due allenatori: CREMONESE ...