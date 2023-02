Serie A, Cremonese-Roma 2-1: la decide il rigore di Ciofani (Di martedì 28 febbraio 2023) Le speranze della Roma di agguantare il secondo posto si infrangono contro il muro Cremonese. Per la squadra di casa, dopo 9 pareggi e 14 sconfitte, arriva la prima storica vittoria in Serie A. Da parte dei giallorossi poca cattiveria, che si rispecchia nei soli 2 tiri nello specchio della porta. Grande prestazione, invece, per gli uomini di Ballardini, che la sbloccano con Tsadjout e raddoppiano con la rete decisiva, dagli undici metri, realizzata da Ciofani. Non riesce ad evitare la sconfitta il gol del momentaneo pareggio messo a segno da Spinazzola. La squadra di Mourinho cade nuovamente, allontanandosi dalla zona Champions League. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) Le speranze delladi agguantare il secondo posto si infrangono contro il muro. Per la squadra di casa, dopo 9 pareggi e 14 sconfitte, arriva la prima storica vittoria inA. Da parte dei giallorossi poca cattiveria, che si rispecchia nei soli 2 tiri nello specchio della porta. Grande prestazione, invece, per gli uomini di Ballardini, che la sbloccano con Tsadjout e raddoppiano con la rete decisiva, dagli undici metri, realizzata da. Non riesce ad evitare la sconfitta il gol del momentaneo pareggio messo a segno da Spinazzola. La squadra di Mourinho cade nuovamente, allontanandosi dalla zona Champions League. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 1 - La Cremonese ha chiuso in vantaggio il 1° tempo di una gara di Serie A per la prima volta dalla sfida fuori cas… - Eurosport_IT : La Cremonese trova la prima vittoria stagionale in Serie A: battuta la Roma 2-1! ?????? #SerieA | #CremoneseRoma |… - gippu1 : #CremoneseRoma La Cremonese non chiudeva in vantaggio un primo tempo di Serie A dal 19 aprile 1996: Bari-Cremonese,… - sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata: Roma a quota 44, Cremonese con 11 punti: Di seguito la classifica di Serie A agg… - LiberoReporter : Serie A: Cremonese-Roma 2-1, prima vittoria grigiorossa -

Cremonese, prima vittoria in stagione contro la Roma La Cremonese con i gol di Tsadjout e di Ciofani trova la prima vittoria in stagione. Contro la Roma una vittoria che mancava in Serie A da 27 anni Con i gol di Tsadjout e di Ciofani la Cremonese batte la Roma 2 - 1 e trova così la prima vittoria in Serie A. Una vittoria che ... Calcio, Serie A: Cremonese - Roma 2 - 1 20.29 Calcio, Serie A: Cremonese - Roma 2 - 1 La Cremonese sgambetta la Roma 2 - 1 in chiusura del 24° turno. Giallorossi scavalcati dalla Lazio al 4° posto. Grigiorossi non più ultimi: superata al Samp.