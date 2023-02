Serie A: Cremonese - Fiorentina 2 - 1 (Di martedì 28 febbraio 2023) La Cremonese ha battuto 2 - 1 la Roma in un posticipo della 24/a giornata di Serie A, conquistando la prima vittoria stagionale. Allo Zini, i grigiorossi sono andati in vantaggio con Tsadjout nel ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Laha battuto 2 - 1 la Roma in un posticipo della 24/a giornata diA, conquistando la prima vittoria stagionale. Allo Zini, i grigiorossi sono andati in vantaggio con Tsadjout nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 1 - La Cremonese ha chiuso in vantaggio il 1° tempo di una gara di Serie A per la prima volta dalla sfida fuori cas… - Eurosport_IT : La Cremonese trova la prima vittoria stagionale in Serie A: battuta la Roma 2-1! ?????? #SerieA | #CremoneseRoma |… - gippu1 : #CremoneseRoma La Cremonese non chiudeva in vantaggio un primo tempo di Serie A dal 19 aprile 1996: Bari-Cremonese,… - DiMarzio : .@USCremonese, primi tre punti stagionali in #SerieA: l’ultima volta nel 1996 - mariuskrossi1 : RT @CorSport: TORNA SPINAZZOLA MA NON BASTA! STORICA VITTORIA DELLA CREMONESE! ? ? 727 giorni dall'ultima rete di #Spinazzola in Serie A.… -