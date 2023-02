Serie A, 24esima Giornata di Campionato, Empoli-Napoli 0-2: Commento Tecnico-Statistico (Di martedì 28 febbraio 2023) Nella 24esima Giornata di Campionato di Serie A, Empoli-Napoli 0-2 (Primo Tempo 0-2). Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'area di rigore avversaria o dal limite della medesima), 0-11; Primo Tempo, 0-5; Secondo Tempo, 0-6. Percentuali realizzative: 0% - 18%; Primo Tempo, 0% - 40%; Secondo Tempo, 0% - 0%. Finora, in 32 gare ufficiali (gare di coppa comprese), su 471 Azioni Salienti totali, 352 sono quelle offensive degli Azzurri. Pari al 74,73%. Cioè, ogni 4 azioni pericolose, ben 3 son quelle del Napoli. Quindi annotiamo un rapporto di 3 a 1. La media a gara è di 11 azioni pericolose su 15 totali. 4 la media delle azioni pericolose subite a partita. Mentre, con i 82 gol finora realizzati, la Percentuale Realizzativa Media si attesta sul 23,29% ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 28 febbraio 2023) NelladidiA,0-2 (Primo Tempo 0-2). Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'area di rigore avversaria o dal limite della medesima), 0-11; Primo Tempo, 0-5; Secondo Tempo, 0-6. Percentuali realizzative: 0% - 18%; Primo Tempo, 0% - 40%; Secondo Tempo, 0% - 0%. Finora, in 32 gare ufficiali (gare di coppa comprese), su 471 Azioni Salienti totali, 352 sono quelle offensive degli Azzurri. Pari al 74,73%. Cioè, ogni 4 azioni pericolose, ben 3 son quelle del. Quindi annotiamo un rapporto di 3 a 1. La media a gara è di 11 azioni pericolose su 15 totali. 4 la media delle azioni pericolose subite a partita. Mentre, con i 82 gol finora realizzati, la Percentuale Realizzativa Media si attesta sul 23,29% ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : TORNA SPINAZZOLA MA NON BASTA! STORICA VITTORIA DELLA CREMONESE! ? ? 727 giorni dall'ultima rete di #Spinazzola in… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A: Juventus-Torino in campo alle 20:45 DIRETTA e FOTO Il derby della Mole chiude il programma della 24esima giornata - sportli26181512 : Juve-Torino, la MOVIOLA LIVE: Kostic chiede un rigore: Si chiude oggi con gli insoliti due posticipi del martedì la… - mariuskrossi1 : RT @CorSport: TORNA SPINAZZOLA MA NON BASTA! STORICA VITTORIA DELLA CREMONESE! ? ? 727 giorni dall'ultima rete di #Spinazzola in Serie A.… - AgateRenzo : RT @Agenzia_Ansa: SERIE A I Cremonese Roma 2-1 nella 24esima giornata. Decide il match un rigore realizzato da Ciofani all'82 quando le sq… -

Torino, Karamoh nella storia del derby della Mole: il motivo Commenta per primo Il Torino di Juric ha subito sbloccato il derby della Mole valido per la 24esima giornata di Serie A stabilendo un record: quello di Yann Karamoh dopo un minuto e 32 secondi è il gol più veloce segnato nella storia del derby tra Juventus e granata in Serie A. Juve - Torino, la MOVIOLA LIVE Commenta per primo Si chiude oggi con gli insoliti due posticipi del martedì la 24esima giornata di Serie A. Alle 20.45 c'è il derby della Mole, all'Allianz Stadium, tra Juventus e Torino . Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più discussi con la moviola di Calciomercato. Serie A, Cremonese - Roma 2 - 1. Ora in campo Juventus - Torino 1 - 1. LIVE La 24esima giornata del campionato di Serie A si chiude con le ultime due partite in programma. Nel primo match la Cremonese ha battuto 2 - 1 la Roma conquistando la sua prima vittoria in questo ... Commenta per primo Il Torino di Juric ha subito sbloccato il derby della Mole valido per lagiornata diA stabilendo un record: quello di Yann Karamoh dopo un minuto e 32 secondi è il gol più veloce segnato nella storia del derby tra Juventus e granata inA.Commenta per primo Si chiude oggi con gli insoliti due posticipi del martedì lagiornata diA. Alle 20.45 c'è il derby della Mole, all'Allianz Stadium, tra Juventus e Torino . Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più discussi con la moviola di Calciomercato.Lagiornata del campionato diA si chiude con le ultime due partite in programma. Nel primo match la Cremonese ha battuto 2 - 1 la Roma conquistando la sua prima vittoria in questo ... Serie A, Cremonese-Roma 2-1. Ora in campo Juventus-Torino 1-1. LIVE Sky Tg24 Serie A, stasera il derby della Mole Juventus La Juve ospita il Torino nella 24esima giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live inviato all’Allianz Stadium – È il giorno del Derby della Mole: Juventus e Torino si s ... DIRETTA Serie A, derby Juventus-Torino: segui la cronaca LIVE Calciomercato.it vi offre il derby dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e il Torino di Juric in tempo reale La Juventus ospita il Torino nell’ultimo posticipo del martedì che chiude la ... La Juve ospita il Torino nella 24esima giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live inviato all’Allianz Stadium – È il giorno del Derby della Mole: Juventus e Torino si s ...Calciomercato.it vi offre il derby dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e il Torino di Juric in tempo reale La Juventus ospita il Torino nell’ultimo posticipo del martedì che chiude la ...