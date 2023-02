Serie A 2022/2023, le classifiche a confronto dopo 24 giornate: bene Napoli e Bologna, disastro Verona (Di martedì 28 febbraio 2023) La classifica della Serie A a confronto con la scorsa stagione. Il Napoli è inarrestabile e rimane a +13 rispetto all’anno scorso. Il Milan guadagna due punti ed è a -5, mentre la Roma rimane a +6. Cresce la Lazio, ora con sei lunghezze in più della scorsa stagione. Bene Salernitana (+4) e Bologna (+2), mentre precipitano Fiorentina (-11) e Verona (-16). Di seguito le classifiche a confronto. LA CLASSIFICA A confronto dopo 24 giornate Napoli 65 (+13) Inter 47 (-6) Milan 47 (-5) Lazio 45 (+6) Roma 44 (+5) Atalanta 41 (-2) Juventus 35 (-10) Bologna 35 (+7) Torino 31 (-1) Udinese 31 (+4) Monza 29 (Serie B) Empoli 28 (-2) Fiorentina 28 (-8) Lecce 27 ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) La classifica dellaA acon la scorsa stagione. Ilè inarrestabile e rimane a +13 rispetto all’anno scorso. Il Milan guadagna due punti ed è a -5, mentre la Roma rimane a +6. Cresce la Lazio, ora con sei lunghezze in più della scorsa stagione. Bene Salernitana (+4) e(+2), mentre precipitano Fiorentina (-11) e(-16). Di seguito le. LA CLASSIFICA A2465 (+13) Inter 47 (-6) Milan 47 (-5) Lazio 45 (+6) Roma 44 (+5) Atalanta 41 (-2) Juventus 35 (-10)35 (+7) Torino 31 (-1) Udinese 31 (+4) Monza 29 (B) Empoli 28 (-2) Fiorentina 28 (-8) Lecce 27 ...

