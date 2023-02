Serie A 2022/2023, la classifica del girone di ritorno (Di martedì 28 febbraio 2023) Inizia il girone di ritorno della Serie A 2022/2023, ecco di seguito la classifica completa dalla ventesima alla trentottesima giornata. Si apre dunque il girone di ritorno dopo la chiusura di quello d’andata, andiamo allora a scoprire quali siano i punti conquistati dalle venti squadre del massimo campionato tenendo esclusivamente conto del girone di ritorno, dunque esclusi quelli conquistati dalla prima alla diciannovesima giornata. Riuscirà il Napoli a ripetere lo splendido girone d’andata? Ce la faranno le inseguitrici a far più punti? Ecco di seguito la graduatoria. LA classifica DEL girone D’ANDATA LA classifica DEL girone DI ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Inizia ildidella, ecco di seguito lacompleta dalla ventesima alla trentottesima giornata. Si apre dunque ildidopo la chiusura di quello d’andata, andiamo allora a scoprire quali siano i punti conquistati dalle venti squadre del massimo campionato tenendo esclusivamente conto deldi, dunque esclusi quelli conquistati dalla prima alla diciannovesima giornata. Riuscirà il Napoli a ripetere lo splendidod’andata? Ce la faranno le inseguitrici a far più punti? Ecco di seguito la graduatoria. LADELD’ANDATA LADELDI ...

Juve - Torino 4 - 2 LIVE: Rabiot la chiude 

Allo Stadium, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Juve e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadium, Juve e Torino si affrontano per la 24esima giornata della Serie A.

Serie B 2022/2023: il Pisa sbanca il Tardini, un gol di Touré stende il Parma 

Vittoria di misura da parte del Pisa nella sfida valida per il ventisettesimo turno di Serie B 2022/2023. I toscani conquistano i tre punti sul campo del Parma grazie alla rete di Touré, che all'83' gela il Tardini. Per quanto si è visto nei 90 minuti forse era più giusto lo 0-0.

Pagelle Parma - Pisa 0 - 1: voti e tabellino Serie B 2022/23 

Il tabellino e le pagelle di Parma - Pisa, match valido per la ventisettesima giornata di Serie B 2022/23. Gli ospiti conquistano la vittoria grazie a una rete di Touré all'83' dopo una partita piuttosto equilibrata e apparentemente destinata a finire a reti inviolate.

Serie A 2022/23; Risultati e classifica dopo la 24a giornata

Serie B - La Pielle Livorno ingaggia Lorenzo D'Ercole 

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO è lieta di comunicare di aver firmato un accordo di collaborazione fino al termine della stagione 2022/203 con Lorenzo D'Ercole, play/guardia di 193 cm.

Guai grossi per l'Inter: salta l'intero pagamento 2022/2023 

La sponsorizzazione non porta ai frutti sperati, così il club difende i propri interessi e incita l'azienda a provvedere quanto prima ai corrispettivi.