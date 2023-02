Serie A 2022 2023 | i giocatori più pagati nel nostro campionato

Leggi su 11contro11

(Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo aver passato in rassegna i 10piùal mondo, è il momento di scoprire i 10 piùinA nel. Una classifica che, come vedremo, coinvolge i club italiani più rinomati, con Inter e Juventus come unici club rappresentanti., ipiù: dalla posizione 10 alla 6 10) Angel Di Maria (Juventus): 6 milioni, 7,86 milioni netti – La classifica dei 10piùinA è aperta dal Fideo. Nonostante gli sgravi del Decreto Crescita, l’argentino entra nella top 10. Dopo un avvio condizionato da vari infortuni, Di Maria si è acceso, specialmente in seguito al vittorioso Qatar. Ha ...