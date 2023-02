Sensibilizzare sulle malattie rare, chiusa campagna UNIAMOleforze (Di martedì 28 febbraio 2023) Coalizzare gli sforzi per raggiungere una reale presa in carico delle persone affette da una malattia rara, assicurando una diagnosi precoce, terapie appropriate, disponibili e a domicilio, percorsi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Coalizzare gli sforzi per raggiungere una reale presa in carico delle persone affette da una malattia rara, assicurando una diagnosi precoce, terapie appropriate, disponibili e a domicilio, percorsi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GIMBE : La Fondazione GIMBE ha concluso con successo il primo ciclo di incontri del progetto 'La Salute tiene banco', che m… - CRIModena_ER : RT @iononrischio: #28febbraio @dpcpat1 ha lanciato un concorso sul rischio #alluvione rivolto alle scuole secondarie di primo grado. Un’occ… - iononrischio : #28febbraio @dpcpat1 ha lanciato un concorso sul rischio #alluvione rivolto alle scuole secondarie di primo grado.… - Cha1nsawMelody : RT @sweetfuyu: scendete in piazza e protestate per portare avanti il vostro femminismo, lottate con le unghie e con i denti irl anche a cos… - ChiesiItalia : Per celebrare la #Giornatamalattierare, torna a Parma “Facciamo Centro”, l'attività ludico-sportiva nata per sensib… -