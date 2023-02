Selvaggia Lucarelli fa bodyshaming a Iva Zanicchi alla sfilata di Elisabetta Franchi (Di martedì 28 febbraio 2023) Molti utenti hanno notato come il commento alle stories della stilista non sia stato troppo elegante nei confronti della cantante. Scivolone di Selvaggia Lucarelli in una story su Instagram. La giornalista ha condiviso un post della stilista Elisabetta Franchi, che ha ringraziato Iva Zanicchi per essere stata ospite alla sua sfilata in occasione della Milano Leggi su people24.myblog (Di martedì 28 febbraio 2023) Molti utenti hanno notato come il commento alle stories della stilista non sia stato troppo elegante nei confronti della cantante. Scivolone diin una story su Instagram. La giornalista ha condiviso un post della stilista, che ha ringraziato Ivaper essere stata ospitesuain occasione della Milano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xnitius : Selvaggia Lucarelli è semplicemente spaventosa. - carmen_distaso : RT @Moonlightshad1: 'Insomma, secondo loro Elly Schlein era una donna a caso, a quel punto meglio Bonaccini. Che in effetti non era certo u… - Moonlightshad1 : 'Insomma, secondo loro Elly Schlein era una donna a caso, a quel punto meglio Bonaccini. Che in effetti non era cer… - MoggiaFiorella : @stanzaselvaggia Selvaggia Lucarelli è semplicemente spaventosa insieme al PD - PurpleVivix : @instabiIo il livello successivo alla faida Francesco×Colabrò: la faida Francesco ×Selvaggia Lucarelli?? -