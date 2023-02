Selfie con Maria De Filippi, l’uomo non si è pentito: stessa scena assurda per un altro VIP (Di martedì 28 febbraio 2023) Tutt’Italia ha discusso della scena verificatasi all’interno della camera ardente allestita per Maurizio Costanzo. Le immagini dei Selfie richiesti a Maria De Filippi hanno fatto il giro del web, indignando chiunque. Ignorato del tutto il contesto, con la presentatrice vista unicamente in qualità di VIP e non di moglie in profondo lutto. Si è discusso molto del gesto in sé e della reazione gentile e composta della “signora di Mediaset”, ma ora saltano fuori nuovi elementi, che offrono un seguito alla vicenda. Soldi in cambio del Selfie con Maria De Filippi Quanto potrà valere il Selfie con Maria De Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo? Qualcuno pare essersi posto questa domanda, proponendo all’autore dello ... Leggi su dilei (Di martedì 28 febbraio 2023) Tutt’Italia ha discusso dellaverificatasi all’interno della camera ardente allestita per Maurizio Costanzo. Le immagini deirichiesti aDehanno fatto il giro del web, indignando chiunque. Ignorato del tutto il contesto, con la presentatrice vista unicamente in qualità di VIP e non di moglie in profondo lutto. Si è discusso molto del gesto in sé e della reazione gentile e composta della “signora di Mediaset”, ma ora saltano fuori nuovi elementi, che offrono un seguito alla vicenda. Soldi in cambio delconDeQuanto potrà valere ilconDenella camera ardente di Maurizio Costanzo? Qualcuno pare essersi posto questa domanda, proponendo all’autore dello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarioManca : Ma secondo voi una vedova che magari non è presente a sé stessa dovrebbe avere la prontezza di mandare a quel paese… - michele_geraci : Come da me auspicato, io che spero nella pace, finalmente qualcuno va a #Mosca a parlare con #Putin. E' li e a Wash… - disinformatico : Volevate una foto un po' più dettagliata del pallone cinese? Che ne dite di questa? Info: - ptkdev : @stezuly Rispondo al punto 1. In quel tipo di app di dating ci sono tre tipi: - quelli con gli addominali - quelli… - PaoloPe41607152 : @isidemoni @carloemme50 Ehh si tratta di secondi..il tempo di capire e realizzare e la cosa è fatta! Piuttosto, iro… -