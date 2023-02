Selfie con Maria De Filippi e la bara di Costanzo, la rabbia di Sabrina Ferilli: «Se non t’hanno insegnato l’educazione…» (Di martedì 28 febbraio 2023) Selfie davanti alla bara? Sabrina Ferilli non ci sta e condanna il gesto, pubblicamente. L’attrice, tra le più care amiche di Maria De Filippi, si trovava a Tokyo quando ha appreso della morte di Maurizio Costanzo ed è subito rientrata a Roma. Ma quando hanno cominciato a circolare video e foto di due persone che, davanti alla bara di Costanzo nella camera ardente, hanno chiesto un Selfie a Maria De Filippi si è scatenato un vero e proprio putiferio. A condannare per prima il gesto via social è stata Selvaggia Lucarelli che ha repostato il video, scrivendo: «Il Selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 28 febbraio 2023)davanti allanon ci sta e condanna il gesto, pubblicamente. L’attrice, tra le più care amiche diDe, si trovava a Tokyo quando ha appreso della morte di Maurizioed è subito rientrata a Roma. Ma quando hanno cominciato a circolare video e foto di due persone che, davanti alladinella camera ardente, hanno chiesto unDesi è scatenato un vero e proprio putiferio. A condannare per prima il gesto via social è stata Selvaggia Lucarelli che ha repostato il video, scrivendo: «Ilcon la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più ...

