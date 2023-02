Selfie con Maria De Filippi alla camera ardente. La testimonianza di Dalai: «Ho incontrato l’uomo in treno: piangeva, ma non si è pentito» (Di martedì 28 febbraio 2023) «Ha messo una mascherina chirurgica per non farsi riconoscere, ma è lui». È domenica sera quando Michele Dalai, amministratore delegato della squadra Zeta Rugby, prende un treno in direzione Torino. Seduto accanto a lui c’è un uomo che continua a parlare al telefono e sembra preoccupato. A un certo punto, Dalai lo riconosce: «Sono in treno con il tizio che si è fotografato con Maria De Filippi», scrive sui social. l’uomo in questione tornava dalla camera ardente di Maurizio Costanzo ed era stato criticato duramente sui social, insieme ad altre persone, per essersi aver chiesto un Selfie con Maria De Filippi. «Osceno. Chiedere un Selfie in questa ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) «Ha messo una mascherina chirurgica per non farsi riconoscere, ma è lui». È domenica sera quando Michele, amministratore delegato della squadra Zeta Rugby, prende unin direzione Torino. Seduto accanto a lui c’è un uomo che continua a parlare al telefono e sembra preoccupato. A un certo punto,lo riconosce: «Sono incon il tizio che si è fotografato conDe», scrive sui social.in questione tornava ddi Maurizio Costanzo ed era stato criticato duramente sui social, insieme ad altre persone, per essersi aver chiesto unconDe. «Osceno. Chiedere unin questa ...

