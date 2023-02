“Sei l'erede di Maurizio Costanzo”. L'investitura di Claudio Lippi: ecco chi elogia (Di martedì 28 febbraio 2023) "Sei l'erede di Maurizio Costanzo, hai sdoganato certi temi in tv": Claudio Lippi non ha dubbi. E a Pomeriggio 5, durante una puntata tutta dedicata a Costanzo, spara la bomba. "Maurizio è stato soprattutto un grande uomo che ha usato la televisione per sdoganare alcuni argomenti in tempi difficili e tu Barbara ne sei l'erede". Lippi si riferisce, senza mezzi termini, al modo di fare televisione della d'Urso, che da sempre ha cercato di abbattere il muro dei pregiudizi combattendo con la gente comune temi difficili come, ad esempio, l'omofobia. E non solo. "In televisione - continua Lippi - Maurizio Costanzo ha trattato e sdoganato temi come la depressione, l'anoressia, ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 febbraio 2023) "Sei l'di, hai sdoganato certi temi in tv":non ha dubbi. E a Pomeriggio 5, durante una puntata tutta dedicata a, spara la bomba. "è stato soprattutto un grande uomo che ha usato la televisione per sdoganare alcuni argomenti in tempi difficili e tu Barbara ne sei l'".si riferisce, senza mezzi termini, al modo di fare televisione della d'Urso, che da sempre ha cercato di abbattere il muro dei pregiudizi combattendo con la gente comune temi difficili come, ad esempio, l'omofobia. E non solo. "In televisione - continuaha trattato e sdoganato temi come la depressione, l'anoressia, ...

