... in onda dalle 21.15 su Focus Dopo il caos: Le Havre (docu - serie), in onda dalle 21.10 su Rai Storia Le Serie TV e le Fiction in onda stasera- Il mistero di Leila , in onda dalle 21.25 ...Le due, a bordo del Maggiolino giallo di Anna, partono alla volta della Francia in un viaggio dal finale inaspettato. William Wall è nato a Cork nel 1955 ed è autore diromanzi, tre ..." Il mistero di Leila", questa sera alle 21.35 su Rai 1una produzione IBC Movie in collaborazione con Rai Fiction, creata da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, per la regia di Vincenzo Marra. ...

'Sei donne - Il mistero di Leila', la denuncia di Cotroneo: "L’Italia continua a essere patriarcale" - Luce Luce

Da quante puntate è composta Sei donne: Il mistero di Leila Dal 28 febbraio 2023, su Rai 1 va in onda la prima stagione del giallo che ruota intorno alla scomparsa di una ragazzina quindicenne e di ...Un giallo psicologico nel quale la ricerca della verità si incrocia con le storie di sei donne di oggi – Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha, Leila – ciascuna con un proprio vissuto, ciascuna con i ...