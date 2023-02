Sei donne, Maya Sansa: "Non siamo in Iran, ma qui In Italia c’è ancora molto da fare per le donne" (Di martedì 28 febbraio 2023) Una storia di riscatto al femminile sulle tracce di un mistero nella fiction Sei donne - Il mistero di Leila. Il debutto di Vincenzo Marra alla regia televisiva, in onda su Rai Uno dal 28 febbraio. Il mare di Taranto, la scomparsa di un'adolescente, l'indagine per ritrovarla e sei donne legate ciascuna a suo modo alla ragazzina che insieme al padre ha fatto perdere le proprie tracce. L'hanno ribattezzata "una storia di riscatto femminile", ma Sei donne - Il mistero di Leila, la serie in onda su Rai Uno per tre prime serate dal 28 febbraio, è molto di più: è mistery, giallo psicologico ed è anche uno spaccato su "sei diverse figure femminili nell'Italia di oggi". Scritta dalla penna sempre scaltra di Ivan Cotroneo e Monica Rametta, che proprio in casa ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 febbraio 2023) Una storia di riscatto al femminile sulle tracce di un mistero nella fiction Sei- Il mistero di Leila. Il debutto di Vincenzo Marra alla regia televisiva, in onda su Rai Uno dal 28 febbraio. Il mare di Taranto, la scomparsa di un'adolescente, l'indagine per ritrovarla e seilegate ciascuna a suo modo alla ragazzina che insieme al padre ha fatto perdere le proprie tracce. L'hanno ribattezzata "una storia di riscatto femminile", ma Sei- Il mistero di Leila, la serie in onda su Rai Uno per tre prime serate dal 28 febbraio, èdi più: è mistery, giallo psicologico ed è anche uno spaccato su "sei diverse figure femminili nell'di oggi". Scritta dalla penna sempre scaltra di Ivan Cotroneo e Monica Rametta, che proprio in casa ...

