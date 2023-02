SEI DONNE | INTRECCIO NOIR TRA PRESENTE E PASSATO NELLA NUOVA SERIE RAI

(Di martedì 28 febbraio 2023) La scomparsa di una ragazzina, Leila, e del suo patrigno Gregorio, è il mistero attorno al quale si sviluppa il racconto dellaRai “Sei– Il mistero di Leila”, una produzione IBC Movie in collaborazione con Rai Fiction, creata da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, per la regia di Vincenzo Marra, in tre puntate da cento minuti, in onda da martedì 28 febbraio in prima serata su Rai 1. Un giallo psicologico nel quale la ricerca della verità si incrocia con le storie di seidi oggi – Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha, Leila – ciascuna con un proprio vissuto, ciascuna con i propri segreti, rappresentative di un universo femminile contemporaneo, tra determinazione e fragilità, amore e odio, costrizioni e libertà. Un nuovo capitolo della scrittura televisiva di Ivan Cotroneo e Monica Rametta, che ...

La scomparsa di una ragazzina, Leila, e del suo patrigno Gregorio, è il mistero attorno al quale si sviluppa il racconto della serie Tv Rai "Il mistero di Leila" . Protagonista Maya Sansa, nel ruolo del pubblico ministero Anna Conti, stimata e autorevole professionista che, trovando nella sparizione di Leila delle analogie con ...Da martedì 28 febbraio prende il via su Raiuno la nuova serie- Il mistero di Leila . La fiction, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, andrà in onda per tre serate. Nel cast Maya Sansa, Alessio Vassallo, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Isabella ...Le due, a bordo del Maggiolino giallo di Anna, partono alla volta della Francia in un viaggio dal finale inaspettato. William Wall è nato a Cork nel 1955 ed è autore diromanzi, tre ...

'Sei donne - Il mistero di Leila', la denuncia di Cotroneo: "L’Italia continua a essere patriarcale" - Luce Luce

