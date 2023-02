Sei donne il mistero di Leila su Rai 1, anticipazioni prima puntata 28 febbraio: trama e cast (Di martedì 28 febbraio 2023) Si intitola “Sei donne – Il mistero di Leila” la nuova miniserie in onda in tre puntate su Rai 1 da stasera, martedì 28 febbraio. Maya Sansa guida un cast prevalentemente femminile che mette in scena una storia drammatica con atmosfere crime, un giallo psicologico. Le anticipazioni di Sei donne il mistero di Leila Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha, Leila sono infatti le sei donne che, con le loro storie e i loro segreti, rappresentano un universo femminile contemporaneo, tra determinazione e fragilità, amore e odio, costrizioni e libertà. Nella miniserie, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Vincenzo Marra (pluripremiato regista cinematografico che firma la sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) Si intitola “Sei– Ildi” la nuova miniserie in onda in tre puntate su Rai 1 da stasera, martedì 28. Maya Sansa guida unprevalentemente femminile che mette in scena una storia drammatica con atmosfere crime, un giallo psicologico. Ledi SeiildiAnna, Michela, Alessia, Viola, Aysha,sono infatti le seiche, con le loro storie e i loro segreti, rappresentano un universo femminile contemporaneo, tra determinazione e fragilità, amore e odio, costrizioni e libertà. Nella miniserie, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Vincenzo Marra (pluripremiato regista cinematografico che firma la sua ...

