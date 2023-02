“Sei donne – Il mistero di Leila” | stasera su Rai 1 al via la nuova serie tv Un giallo psicologico da non perdere

Leggi su amica

(Di martedì 28 febbraio 2023) La misteriosa scomparsa di una ragazzina e del suo patrigno, una stimata e autorevole pm con un problema di alcolismo, e altre figure femminili coinvolte a vario titolo in un avvincente. Sei– Ildi Leila – ladi Rai 1 al via da– è un mistery ambientato a Taranto. La, diretta da Vincenzo Marra e scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, è composta da sei episodi in onda in tre prime serate su Rai 1 martedì 28 febbraio, 7 e 14 marzo (e disponibili in streaming su Raiplay). “Sei- Ildi Leila”, dasu Rai 1 con la prima di tre puntate, è unambientato a Taranto che vede ...