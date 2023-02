Sei donne – Il mistero di Leila, quante puntate sono? (Di martedì 28 febbraio 2023) Il giorno dopo il finale di Fiori sopra l’Inferno, Raiuno propone un nuovo giallo con un nuovo mistero da risolvere. Sei donne – Il mistero di Leila, in onda da martedì 28 febbraio 2023, racconta infatti della scomparsa di una ragazza, che diventa l’ossessione della protagonista, un Pubblico Ministero con un passato doloroso alle spalle. Ma da quante puntate è composto Sei donne – Il mistero di Leila? In tutto, le puntate della serie tv sono sei, ciascuna della durata di 50 minuti circa. Raiuno li manda in onda al ritmo di due per volta, per un totale di tre settimane ed altrettante prime serate. Il finale di serie va quindi in onda il 14 marzo. Sei donne – Il mistero ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 28 febbraio 2023) Il giorno dopo il finale di Fiori sopra l’Inferno, Raiuno propone un nuovo giallo con un nuovoda risolvere. Sei– Ildi, in onda da martedì 28 febbraio 2023, racconta infatti della scomparsa di una ragazza, che diventa l’ossessione della protagonista, un Pubblico Ministero con un passato doloroso alle spalle. Ma daè composto Sei– Ildi? In tutto, ledella serie tvsei, ciascuna della durata di 50 minuti circa. Raiuno li manda in onda al ritmo di due per volta, per un totale di tre settimane ed altrettante prime serate. Il finale di serie va quindi in onda il 14 marzo. Sei– Il...

