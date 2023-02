Sei donne – Il mistero di Leila | il cast attori della serie tv su Rai 1

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : #Afghanistan. Asia, piccola donna. Ti spiego perché sei 'tua' (e vivrai difendendoti) (di @ritannaarmeni… - FedeFeee : @Fede9vii Sono d'accordo.Tra l'altro buongiorno mamma è saltato venerdì e c'è attesa. Sei donne sembra molto intere… - Fede9vii : @FedeFeee Buongiorno Mamma parte favorita a mio avviso, è un prodotto consolidato che ha un bacino di ascolti tra i… - viaconme_ : RT @dahramatic: le donne e gender marginalizzati sono sempre a rischio violenza sessuale perché non è una questione di desiderabilità ma d… - umoridifettosi : RT @dahramatic: le donne e gender marginalizzati sono sempre a rischio violenza sessuale perché non è una questione di desiderabilità ma d… -

La scomparsa di una ragazzina, Leila, e del suo patrigno Gregorio, è il mistero attorno al quale si sviluppa il racconto della serie Tv Rai "Il mistero di Leila" . Protagonista Maya Sansa, nel ruolo del pubblico ministero Anna Conti, stimata e autorevole professionista che, trovando nella sparizione di Leila delle analogie con ...Da martedì 28 febbraio prende il via su Raiuno la nuova serie- Il mistero di Leila . La fiction, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, andrà in onda per tre serate. Nel cast Maya Sansa, Alessio Vassallo, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Isabella ...Le due, a bordo del Maggiolino giallo di Anna, partono alla volta della Francia in un viaggio dal finale inaspettato. William Wall è nato a Cork nel 1955 ed è autore diromanzi, tre ...

'Sei donne - Il mistero di Leila', la denuncia di Cotroneo: "L’Italia continua a essere patriarcale" - Luce Luce

Sei donne - Il mistero di Leila, location: dove è stata girata la fiction in onda su Rai 1 dal 28 febbraio 2023. Tutte le informazioni ...Sei donne - Il mistero di Leila: trama, cast, location, quante puntate e streaming della fiction in onda dal 28 febbraio 2023 su Rai 1 ...