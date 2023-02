Sei donne – Il mistero di Leila | anticipazioni 7 marzo

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 28 febbraio 2023) La prima puntata di Sei– Ildiandrà in onda proprio questa sera, 28 febbraio 2023 e riguarda una serie TV che avrà durata fino al 142023. Prima di tutto è possibile affermare che la trama riguarderà il fatto che Anna Conti dovrà indagare in merito a un caso molto particolare di una ragazzina che è scomparsa e non ci sono tracce nemmeno di Gregorio, che sarebbe il suo patrigno. Sembra che a insospettire Conti siano ben seie il fatto che Conti le interrogherà piano piano tutte, sembra che aiuti la donna a scoprire sempre di più in merito a questa giovane scomparsa, di nome. Alcuni si stanno già chiedendo non solo che cosa si sappia sulla prima puntata, ma anche sulla seconda. Sei– Ildi ...