Sei Donne: anticipazioni seconda puntata di martedì 7 marzo 2023 (Di martedì 28 febbraio 2023) Sei Donne: Lotito, Ferrari, Tantucci (Us) anticipazioni Sei Donne: seconda puntata di martedì 6 marzo 2023 1×03 – In procura vengono sentiti Alessia, l’insegnante di atletica di Leila, e il suo fidanzato, Enrico, ma le loro dichiarazioni non coincidono con alcuni filmati trovati da Anna ed Emanuele. Anna non si fida di loro e incastra Enrico in maniera scorretta per poterlo interrogare di nuovo. Poco dopo li raggiunge in procura Michela che ha ricevuto un vocale della nipote in cui la rassicura di stare bene. Anna è costretta a lasciare andare Enrico. 1×04 – In Procura è arrivata una lettera anonima su una presunta relazione tra Gregorio e Viola, la vicina di casa, di cui nell’appartamento di Leila sono state rinvenute numerose impronte. ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 febbraio 2023) Sei: Lotito, Ferrari, Tantucci (Us)Seidi1×03 – In procura vengono sentiti Alessia, l’insegnante di atletica di Leila, e il suo fidanzato, Enrico, ma le loro dichiarazioni non coincidono con alcuni filmati trovati da Anna ed Emanuele. Anna non si fida di loro e incastra Enrico in maniera scorretta per poterlo interrogare di nuovo. Poco dopo li raggiunge in procura Michela che ha ricevuto un vocale della nipote in cui la rassicura di stare bene. Anna è costretta a lasciare andare Enrico. 1×04 – In Procura è arrivata una lettera anonima su una presunta relazione tra Gregorio e Viola, la vicina di casa, di cui nell’appartamento di Leila sono state rinvenute numerose impronte. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : #Afghanistan. Asia, piccola donna. Ti spiego perché sei 'tua' (e vivrai difendendoti) (di @ritannaarmeni… - Mikimiki2381970 : @maiocchirosanna Ma nooooo, io sono contro la violenza sulle donne e tu non sei assolutamente violenta ne sono sicuro ?? - daianadl02 : RT @dahramatic: le donne e gender marginalizzati sono sempre a rischio violenza sessuale perché non è una questione di desiderabilità ma d… - izumisenmx : RT @dahramatic: le donne e gender marginalizzati sono sempre a rischio violenza sessuale perché non è una questione di desiderabilità ma d… - RossellaMcdani1 : @stasi_supporter Orietta..sei pessima..maschilista come poche..sei perfida..odi le donne..fai realmente pena..vergo… -