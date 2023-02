Sedicenne scompare da casa | l' appello disperato dei genitori | ' È stata vista l' ultima volta sabato | aiutateci a ritrovarla'

(Di martedì 28 febbraio 2023) Una ragazzina di 16 anni , Océane Maudet è scomparsa dascorso. Di lei, non si hanno notizie da circa 72 ore, e l'apprensione per la famiglia sale di ora in ora. A lanciare l'allarme pubblico è ...

Una ragazzina di 16 anni , Océane Maudet è scomparsa da sabato scorso. Di lei, non si hanno notizie da circa 72 ore, e l'apprensione per la famiglia sale di ora in ora. A lanciare l'allarme pubblico è ...l'anno dopo la partecipazioneal Festival la madre Marcela Basteriin circostanze ... visto il protrarsi della durata della kermesse laBrando non si può esibire perché superato il ...... il peluche chedal letto e finisce nell'armadio, perché addormentarsi non è più un ... Immaginavamo di ospitare undal Nord Africa, invece è arrivata una ragazzina di 12 anni dal Sud ...

Sedicenne scompare da casa, l'appello disperato dei genitori: «È stata vista l'ultima volta sabato, aiutateci leggo.it

Una ragazzina di 16 anni, Océane Maudet è scomparsa da sabato scorso. Di lei, non si hanno notizie da circa 72 ore, e l'apprensione per la famiglia sale di ora in ora. A ...Foto di Max Petrus L’Upa di Ancona ha ottenuto sicuramente un grosso successo con l’organizzazione, domenica scorsa, di tutta una giornata dedicata al pugilato. In mattinata, presso il ...