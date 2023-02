Sea Watch, Giunta Senato: insindacabili opinioni Salvini su Rackete (Di martedì 28 febbraio 2023) La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha approvato a maggioranza - con 10 voti favorevoli, tre contrari (Pd e M5S) e due astenuti (Iv e Misto - AVS) - la relazione del Senatore ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Ladelle elezioni e delle immunità parlamentari ha approvato a maggioranza - con 10 voti favorevoli, tre contrari (Pd e M5S) e due astenuti (Iv e Misto - AVS) - la relazione delre ...

