«Se un intellettuale non è scomodo e scandaloso, a che serve?». In scena, tre articoli di Giovanni Testori (Di martedì 28 febbraio 2023) A Treviglio, Teatro delle Albe presenta «A te come te». Una drammaturgia che parte da tre articoli dello scrittore pubblicati sul Corriere della Sera tra il 1978 e il 1980, legati dal tema della violenza contro le donne

