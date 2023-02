Se ne va al Real Madrid, Juve e Milan già lo sanno (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Real Madrid continua a monitorare profili da urlo in vista della prossima stagione. Beffa per Juventus e Milan, ecco il colpo per Ancelotti Un’altra stagione da protagonista per il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilcontinua a monitorare profili da urlo in vista della prossima stagione. Beffa perntus e, ecco il colpo per Ancelotti Un’altra stagione da protagonista per il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Il Clásico tra il Barcellona di Lewandowski e il Real Madrid di Benzema su Telelombardia? Sì, è tutto vero. L’emitt… - CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - gippu1 : #LiverpoolRealMadrid Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è la prima squadra a segnare (almeno) 5 gol in trasferta ad… - MARCOPACI13 : @dayfootball1981 @mikeA_997 Provano a provarci.... Il Real rappresenta Madrid e l'integrità nazionale. Quel 'real'… - marcullo02 : RT @sickChris13: @marcullo02 stadio di proprietà + qualificazione in champions in serie A diventi il real madrid -