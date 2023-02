Se l'avanzata russa si ferma è il momento di negoziare (Di martedì 28 febbraio 2023) A un anno dall'invasione russa dell'Ucraina, per avere un'idea circa la possibilità di risolvere il conflitto facendo tacere le armi, è indispensabile fare chiarezza su quanto sta accadendo sul campo. Si stanno combattendo in quel teatro tre guerre distinte : la prima è data dallo scontro diretto fra esercito ucraino e forze militari russe, la seconda - anche se stranamente si tende a far finta che non esista - altro non è che la perpetuazione di un conflitto tutto interno al Paese guidato da Zelensky ovvero fra il potere di Kiev e le istanze separatiste del Donbass. Scontro, quest'ultimo, che nel 2014 sembrava essere stato sterilizzato attraverso gli accordi di Minsk, ma poi falliti anche per responsabilità diretta del governo ucraino. EQUILIBRIO Infine, vi è un terzo terreno di scontro, che ci riguarda più da vicino, ed è quello che tramite gli aiuti militari e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) A un anno dall'invasionedell'Ucraina, per avere un'idea circa la possibilità di risolvere il conflitto facendo tacere le armi, è indispensabile fare chiarezza su quanto sta accadendo sul campo. Si stanno combattendo in quel teatro tre guerre distinte : la prima è data dallo scontro diretto fra esercito ucraino e forze militari russe, la seconda - anche se stranamente si tende a far finta che non esista - altro non è che la perpetuazione di un conflitto tutto interno al Paese guidato da Zelensky ovvero fra il potere di Kiev e le istanze separatiste del Donbass. Scontro, quest'ultimo, che nel 2014 sembrava essere stato sterilizzato attraverso gli accordi di Minsk, ma poi falliti anche per responsabilità diretta del governo ucraino. EQUILIBRIO Infine, vi è un terzo terreno di scontro, che ci riguarda più da vicino, ed è quello che tramite gli aiuti militari e ...

