Se la scienza è la soluzione a tutto | perché non si dà spazio a chi critica il catastrofismo climatico?

(Di martedì 28 febbraio 2023) Due mantra sono ormai entrati stabilmente nell’immaginario collettivo, sopratdopo il biennio pandemico: “” e “competenza”. Ad ogni piè sospinto ci viene raccontato, e ci raccontiamo a nostra volta, che ladi ogni problema ci verrà dalla “” e che – per onorare al meglio un ruolo o per svolger a dovere un compito – ci vuole “competenza”. Ora interroghiamoci sule competenza non funzionino, per così dire, sempre, ma solo a intermittenza. Vanno bene quando assecondano una certa visione del mondo, un certo consolidato “comune sentire” in ordine a determinate questioni, un certo “unico” pensiero su taluni temi. Se, invece, esse si pongono in posizione dubitativa, improvvisamente perdono i loro poteri salvifici e taumaturgici e spariscono dai radar ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... galata_mf : RT @MrSwing5: @Wondercri1982 Tornati al Medioevo: quando l'età media della Popolazione, raramente superava i 50. III Mln., la 'nuova Medici… - MrSwing5 : Tornati al Medioevo: quando l'età media della Popolazione, raramente superava i 50. III Mln., la 'nuova Medicina pr… - MrSwing5 : @Wondercri1982 Tornati al Medioevo: quando l'età media della Popolazione, raramente superava i 50. III Mln., la 'nu… - mickymouse651 : RT @sconnesso_: #Capezzone??su tema immigrazione fuori controllo La sinistra???? davanti alle violenze nelle ns città ha 4 schemi: 1-colpa del… - BeccaroEnrico : RT @sconnesso_: #Capezzone??su tema immigrazione fuori controllo La sinistra???? davanti alle violenze nelle ns città ha 4 schemi: 1-colpa del… -

... con lo scopo di permettere a priori la valutazione della miglioresenza dover eseguire ... Sul canale Youtubee Svapo è già disponibile il primo dei 4 video tutorial relativo al ...Medion è riuscita a dare una forma finale a questo tipo di, presentando dei laptop in grado di aprire una porta all'overclocking "di serie" e in generale di fornire un doppio livello di ...... per il ruolo che la ricerca tecnologica sta acquisendo nella difesa, nei servizi, nelladi ...il Ponte San Giorgio è stato costruito a tempo di record anche perché si è progettata una...

Se la scienza è la soluzione a tutto, perché non si dà spazio a chi critica il catastrofismo climatico Il Fatto Quotidiano

In cosa consiste il diritto ambientale e come si esercita, alla luce delle più recenti scoperte scientifiche e con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio sostenibile anche e soprattutto nel territor ...Presentato il centro di ricerca avanzato in occasione del convegno Navigating the Research Frontier of AI and Complexity. Dovrà sviluppare nuove metodologie per l’analisi dei dati e soluzioni sistemi ...