Scontro tra fan dei Donnalisi e ‘hater’ di Antonella dietro le quinte del GF Vip

La fan dei Donnalisi (che pare sia anche svenuta) e Carmela, la 'hater' di Antonella hanno fatto i loro interventi durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip. La prima ragazza ha chiesto alla Fiordelisi e Donnamaria di tornare insieme, mentre la seconda ha detto che Antonella sta recitando e che non lo sta nemmeno facendo bene. Dopo la fine della puntata di ieri Giulia Salemi ci ha regalato uno Scontro tra le due. Lo Scontro tra Carmela e la fan dei Donnalisi. La 'bastarda col tablet' ha chiamato accanto a lei Carmela l'attrice campana e la supporter dei Donnalisi: "Alfonso non credo che potremo più fare a meno degli interventi del pubblico. L'attrice di teatro e la leopardata nuove icone di Twitter. Ragazzi volevo presentarvi meglio le due ...

