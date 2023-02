Scontri liceo di Firenze | Piantedosi difende Valditara | «La sua è libertà di espressione | come quella della preside»

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il ministro dell’Interno Matteoè al Senato per le comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero. Nell’intervento, che diventa quasi un dibattito tra il capo del Viminale e i senatoriprima commissione, Affari costituzionali,affronta diffusamente la questione migratoria. Non mancano i ganci all’attualità, con il naufragio di Cutro e le polemiche relative alle dichiarazioni del ministro. Tra i senatori più attivi nei botta e risposta con, c’è la Dem Simona Malpezzi. La quale ingaggia un confronto anche sul caso deldiche, dopo aver diffuso una lettera sul pericolo del ritorno di un’ideologia fascista, ha ricevuto le minacce di sanzioni da parte del ministro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Scontri al liceo di Firenze e rinvio sui balneari, i due schiaffi di Mattarella alla destra - Agenzia_Ansa : FLASH | Mattarella e gli scontri al liceo di Firenze: 'La civiltà è una diga che si contrappone a prepotenza, sopraffazione, violenza' #ANSA - corgi_lover : RT @AGTW_it: Scontri liceo, #Piantedosi: «Non credo che la #preside in quel momento stesse facendo insegnamento» Segui #Agtw - Irene_5s : Scontri liceo #Firenze, #M5S #Toscana: “Parole vergognose, Valditara si scusi con la preside” - AGTW_it : Scontri liceo, #Piantedosi: «Non credo che la #preside in quel momento stesse facendo insegnamento» Segui #Agtw -

La quale ingaggia un confronto anche sul caso deldi Firenze e della preside che, dopo aver diffuso una lettera sul pericolo del ritorno di un'ideologia fascista, ha ricevuto le minacce di ...... rispondendo sul botta e risposta tra il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e una preside dopo glivicino a undi Firenze. ' Non è che se parla il ministro diventa ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Schlein e l'Ucraina: in difesa di Kiev per un piano di pace Uealdi Firenze e rinvio sui balneari. I due schiaffi di Mattarella alla destra FI ...

Scontri liceo: Valditara, a scuola non c'è posto per violenza Agenzia ANSA

"La scuola è di tutti ed è palestra di civiltà: c'è posto per il confronto delle idee, non c'è posto per la violenza, da qualunque parte essa provenga". (ANSA) ...Non si placa il dibattito sugli scontri avvenuti davanti al liceo classico Michalenagiolo di Firenze. Davanti alla scuola un gruppo di studenti di Azione studentesca avrebbe ingaggiato una rissa contr ...