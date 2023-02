Sciopero dei tassisti a Napoli: “No alle multinazionali, agli abusivi e al caro prezzi” (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – – I tassisti di Napoli, scesi in piazza “contro le multinazionali, gli abusivi e il caro costi che da mesi stanno mettendo in crisi la categoria”, hanno sfilato in corteo da piazza Garibaldi sino alla sede del Comune di palazzo San Giacomo per chiedere un incontro con l’assessore competente e il sindaco per trovare soluzioni alle loro vertenze. Tra i problemi da affrontare, segnalano, anche la cosidetta “velocità commerciale”, la distanza media coperta al minuto che “in alcuni giorni – spiega uno dei rappresentanti sindacali presenti in piazza – in mancanza di vere preferenziali e a causa del traffico caotico, non supera il metro al minuto. La media piu’ bassa d’ Europa”. “caro sindaco saremo qui ad oltranza ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– – Idi, scesi in piazza “contro le, glie ilcosti che da mesi stanno mettendo in crisi la categoria”, hanno sfilato in corteo da piazza Garibaldi sino alla sede del Comune di palazzo San Giacomo per chiedere un incontro con l’assessore competente e il sindaco per trovare soluzioniloro vertenze. Tra i problemi da affrontare, segnalano, anche la cosidetta “velocità commerciale”, la distanza media coperta al minuto che “in alcuni giorni – spiega uno dei rappresentanti sindacali presenti in piazza – in mancanza di vere preferenziali e a causa del traffico caotico, non supera il metro al minuto. La media piu’ bassa d’ Europa”. “sindaco saremo qui ad oltranza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : I dipendenti del siderurgico di #Isfahan, #IronSmelter, sono in sciopero, sono in sit-in per protestare contro il m… - macNeuro : @BarbaraHugonin @Arianna_ilfilo All’epoca, ho preso l’auto solo per andare agli esami o nei giorni di sciopero dei… - SArcidiacon : RT @MarianoGiustino: I dipendenti del siderurgico di #Isfahan, #IronSmelter, sono in sciopero, sono in sit-in per protestare contro il manc… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: #Sciopero dei #taxi, disagi e traffico. Astensione dal lavoro fino alle 22, il corteo arriva alla sede del Comune. La p… - TgrRaiCampania : #Sciopero dei #taxi, disagi e traffico. Astensione dal lavoro fino alle 22, il corteo arriva alla sede del Comune.… -