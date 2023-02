Scienza | il generatore di neutroni Enea spegne le prime 30 candeline

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 febbraio 2023) Compie 30 anni ildi“Frascati Neutron Generator” (FNG), uno dei pochi al mondo disponibili per la ricerca sulla fusione e in altri settori applicativi, tra cui aerospazio, automotive, fisica e rivelatori di particelle. Per l’occasione e per tracciare un bilancio delle attivita’ dell’infrastruttura,organizza il workshop “The role of FNG in fusion and science: perspectives in a legacy”, a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, esperti e scienziati provenienti da tutto il mondo (1-2 marzo dalle ore 10, Centro Ricerchedi Frascati, Roma). L’evento sara’ l’occasione per visitare l’impianto ma anche per promuovere FNG tra i giovani ricercatori e avvicinarli a un settore di ricerca in grande crescita. Interamente progettato e realizzato ...