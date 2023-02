Sciacalli contro il ministro Piantedosi. Ferro: che vergogna questa sinistra che specula su una tragedia del mare (Di martedì 28 febbraio 2023) Vergognosa strumentalizzazione di una tragedia del mare per colpire il ministro dell’Interno Piantedosi. Ha cominciato su La7 un medico soccorritore, parlando di strage addirittura “voluta” dal governo. Oggi Libero ha scoperto gli altarini rispetto all’assurdità di questa denuncia arrivata nella serata di domenica dal programma di Giletti. Il medico quattro mesi fa si era candidato con Fratoianni e Bonelli. questa la fonte dei suoi imparziali giudizi, che subito Enrico Mentana ha fatto propri, puntando anche lui l’indice contro il ministro. Il coro della sinistra contro Piantedosi Il quale ieri ha anche detto, tra le altre cose, che non si mettono i propri figli su imbarcazioni fatiscenti con il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 febbraio 2023) Vergognosa strumentalizzazione di unadelper colpire ildell’Interno. Ha cominciato su La7 un medico soccorritore, parlando di strage addirittura “voluta” dal governo. Oggi Libero ha scoperto gli altarini rispetto all’assurdità didenuncia arrivata nella serata di domenica dal programma di Giletti. Il medico quattro mesi fa si era candidato con Fratoianni e Bonelli.la fonte dei suoi imparziali giudizi, che subito Enrico Mentana ha fatto propri, puntando anche lui l’indiceil. Il coro dellaIl quale ieri ha anche detto, tra le altre cose, che non si mettono i propri figli su imbarcazioni fatiscenti con il ...

