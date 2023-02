Sci di fondo, Mondiali Planica 2023. Oggi, nella 10 km femminile, una “piazzatissima” diventerà giocoforza vincente (Di martedì 28 febbraio 2023) Martedì 28 febbraio sarà assegnato il XXV titolo mondiale femminile della 10 km. Questa è a tutti gli effetti “La gara” del gentil sesso, poiché inizialmente era l’unico format riservato alle donne. Non a caso, il 21 febbraio 1954, è stato utilizzato per conferire le prime medaglie iridate di sempre. La dieci km con partenza a intervalli ha sempre fatto parte del programma dei Mondiali, se si eccettua una breve parentesi andata dal 1993 al 1999. A parziale compenso della succitata assenza, nel 1989 si verificò il curioso caso del raddoppio, poiché si assegnarono due titoli nella medesima edizione, uno in passo alternato e l’altro in pattinato. A proposito di tecnica, in questo 2023 si gareggerà usando lo skating. A Oggi sono diciassette le donne capaci di laurearsi campionesse del mondo della 10 km. ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Martedì 28 febbraio sarà assegnato il XXV titolo mondialedella 10 km. Questa è a tutti gli effetti “La gara” del gentil sesso, poiché inizialmente era l’unico format riservato alle donne. Non a caso, il 21 febbraio 1954, è stato utilizzato per conferire le prime medaglie iridate di sempre. La dieci km con partenza a intervalli ha sempre fatto parte del programma dei, se si eccettua una breve parentesi andata dal 1993 al 1999. A parziale compenso della succitata assenza, nel 1989 si verificò il curioso caso del raddoppio, poiché si assegnarono due titolimedesima edizione, uno in passo alternato e l’altro in pattinato. A proposito di tecnica, in questosi gareggerà usando lo skating. Asono diciassette le donne capaci di laurearsi campionesse del mondo della 10 km. ...

