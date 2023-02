Sci di fondo | Mondiali | Diggins vince la 10 km skating e Franchi sesta

(Di martedì 28 febbraio 2023) Planica, 28 feb. - (Adnkronos) - Jessiesi è aggiudicata a sorpresa la medaglia d'oro nella 10 km infemminile nella prima gara della seconda settimana deidi Planica, in Slovenia. La statunitense, classe 1991, vincitrice con il tempo di 23'40”8, ha ottenuto la prima affermazione iridata a livello individuale, dopo che in precedenza aveva ottenuto ben quattro medaglie, di cui un oro nella team sprint aiin Val di Fiemme del 2013.si è messa alle spalle le due svedesi Frida Karlsson – al secondo argento in questa rassegna dopo quello nella skiathlon -, staccata di 14 centesimi ed Ebba Andersson, terza a 19”5, favorita della vigilia. Fuori dal podio le norvegesi Anne Kalvaa e Ingvild Oestberg, rispettivamente al quarto e quinto ...

Jessie Diggins vince la 10 km femminile di Planica , valida per i Mondiali di sci di fondo 2023. La statunitense ha terminato la gara con il crono di 23:40.8, davanti alle svedesi Karlsson e Andersson . La prima citata ha chiuso con 14 secondi di troppo dalla vetta, mentre la......

La 10 km tl con partenze ad intervalli femminile disputata a Planica, in Slovenia, valida per i Mondiali 2023 di sci di fondo, registra la vittoria della statunitense Jessie Diggins, che precede le sv ...