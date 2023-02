Sci di fondo | Francesca Franchi irrompe tra le grandi ed è sesta nella 10 km dei Mondiali! Oro a Jessie Diggins

Leggi su oasport

(Di martedì 28 febbraio 2023) La 10 km tl con partenze ad intervalli femminile disputata a Planica, in Slovenia, valida per i Mondiali 2023 di sci di, registra la vittoria della statunitense, che precede le svedesi Frida Karlsson (argento) ed Ebba Andersson (bronzo). In casa Italia arriva l’ottima prestazione di, mentre sono più staccate le altre due azzurre in gara: 30ma Federica Sanfilippo, 33ma Martina Di Centa. Al termine di un gara condotta praticamente dall’inizio alla fine, la statunitense, trionfa in 23’40?8, conquistando oro e titolo iridato ed andando a precedere le svedesi Frida Karlsson, argento a 14?0, ed Ebba Andersson, bronzo a 19?5. Restano ai piedi del podio, ma più staccate, le norvegesi Anne Kjersti ...