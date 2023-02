Sci di fondo, 10 km femminile oggi in tv: programma, orari e diretta streaming Mondiali Planica 2023 (Di martedì 28 febbraio 2023) Il programma con gli orari e la diretta streaming della 10 km femminile di sci di fondo ai Mondiali 2023 a Planica. Inizia il rush finale della rassegna iridata, con la prima gara della seconda settimana. Appuntamento oggi, martedì 28 febbraio, a partire dalle ore 12.30. IL CALENDARIO COMPLETO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO SEGUI LA diretta diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed eurosport.it e discovery+. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilcon glie ladella 10 kmdi sci diai. Inizia il rush finale della rassegna iridata, con la prima gara della seconda settimana. Appuntamento, martedì 28 febbraio, a partire dalle ore 12.30. IL CALENDARIO COMPLETO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO SEGUI LAtv – Le gare verranno trasmesse intv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre lasarà affidata a RaiPlay ed eurosport.it e discovery+. SportFace.

