Schlein, il primo giorno da segretaria. Meloni: 'Mi aspetto opposizione dura' (Di martedì 28 febbraio 2023) - La posizione sull'Ucraina, le alleanze e l'unità del partito democratico, i primi nodi che deve affrontare la nuova leader dei dem che, dopo il passaggio di consegne con Letta, ha ricevuto una ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 febbraio 2023) - La posizione sull'Ucraina, le alleanze e l'unità del partito democratico, i primi nodi che deve affrontare la nuova leader dei dem che, dopo il passaggio di consegne con Letta, ha ricevuto una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommasolabate : Classifica di quelli per cui, Manuale alla mano, la vittoria di Schlein non è affatto una bella notizia. Primo posto: Conte. #PrimariePD - Nclosing123 : RT @LaNotiziaTweet: Il primo ostacolo è il fuoco amico. La sfida del nuovo #Pd inizia ora. La neo segretaria #Schlein deve guardarsi le spa… - 24Mattino : .@paolomieli: 'Il vero vincitore è #Franceschini, il primo a credere a #Schlein poi sono arrivati gli altri. France… - gianlucalibrale : RT @LaNotiziaTweet: Il primo ostacolo è il fuoco amico. La sfida del nuovo #Pd inizia ora. La neo segretaria #Schlein deve guardarsi le spa… - GazzettinoL : LEGGI ANCHE: Serie A, Verona-Fiorentina 0-3: Primo ko in casa per Zaffaroni -