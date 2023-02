Schlein fa fuori mezzo Pd: quali teste saltano, azzerato il partito (Di martedì 28 febbraio 2023) Squadra che vince non si cambia. Ed Elly Schlein per ricostruire il partito Democratico intende cominciare da chi le è stato vicino in questa lunga marcia che l'ha portata al Nazareno. Alessandro Zan, il deputato padre del disegno di legge contro l'omotransfobia, e animatore dei social di Schlein in questa campagna, potrebbe avere come delega in segreteria proprio quella dei diritti, magari allargata ad altri temi connessi. Stefania Bonaldi, sindaca di Crema, sarà con ogni probabilità responsabile dei Territori. Marco Furfaro, deputato e coordinatore della mozione, potrebbe finire a fare il vicesegretario, mentre Marco Sarracino, responsabile organizzazione della mozione potrebbe arrivare in segreteria con la stessa delega. Capitolo gruppi parlamentari del Pd: Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, rispettivamente capogruppo ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 febbraio 2023) Squadra che vince non si cambia. Ed Ellyper ricostruire ilDemocratico intende cominciare da chi le è stato vicino in questa lunga marcia che l'ha portata al Nazareno. Alessandro Zan, il deputato padre del disegno di legge contro l'omotransfobia, e animatore dei social diin questa campagna, potrebbe avere come delega in segreteria proprio quella dei diritti, magari allargata ad altri temi connessi. Stefania Bonaldi, sindaca di Crema, sarà con ogni probabilità responsabile dei Territori. Marco Furfaro, deputato e coordinatore della mozione, potrebbe finire a fare il vicesegretario, mentre Marco Sarracino, responsabile organizzazione della mozione potrebbe arrivare in segreteria con la stessa delega. Capitolo gruppi parlamentari del Pd: Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, rispettivamente capogruppo ...

